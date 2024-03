Applicazione dell’articolo 39: stangata Inter clamorosa

In questo fine settimana la serie A osserva un turno di riposo per gli impegni della nazionale allenata da Luciano Spalletti.

L’Italia in queste amichevoli cerca di trovare il giusto equilibrio in campo, considerando il fatto che gli Europei si stanno avvicinando. Gli azzurri sono campioni in carica e sognano un bis difficile ma non impossibile.

La serie A ripartirà regolarmente prima di Pasqua, con partite molto interessanti tra cui quella che vedrà la Juventus impegnata contro la Lazio. La squadra di Allegri spera di poter ripartire di slancio verso la conquista di quel posto Champions fondamentale per il futuro. Poi si potranno iniziare a tirare le somme pensando agli acquisti da fare nel prossimo calciomercato. Quando ci sarà da rinnovare un organico che vuole sognare in grande.

Radio Radio: per Acerbi in arrivo una squalifica di tre turni

Tornando alla nazionale, ha fatto molto parlare l’esclusione del difensore centrale Acerbi. Esclusione nata dalle presunte frasi razziste che il calciatore dell’Inter avrebbe rivolto nei confronti del calciatore del Napoli Juan Jesus. Frasi sulle quali si sta indagando e sulle quali si attende la decisione del giudice sportivo.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla Redazione Sportiva di #RadioRadio per #Acerbi il Giudice Sportivo potrebbe comminare 3 giornate di squalifica in base all'articolo 39 per comportamento gravemente antisportivo. Nessun riferimento al razzismo che avrebbe comportato almeno 10… — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) March 23, 2024

Secondo le indiscrezioni raccolte da “Radio Radio” e riportate da Ilario Di Giovambattista al calciatore dell’Inter potrebbero essere comminate tre giornate di squalifica per comportamento gravemente antisportivo. Nessuna maxi squalifica dunque in arrivo, visto che non si parla di comportamenti razzisti. Acerbi dunque pare destinato a saltare le prossime gare ma non a chiudere la stagione in anticipo come si era ipotizzato. Si attende l’ufficialità della decisione del giudice sportivo e poi, in futuro, anche quella di Spalletti legata alla sua presenza o meno in nazionale nei prossimi europei.