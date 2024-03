Penalizzazione mostruosa per il top club: espulsione dal campionato

Penalizzazione mostruosa per un top club: a rischio se i fatti venissero confermati anche l’iscrizione al campionato. Ecco quello che sta succedendo in queste ore

Ci sono diversi club che rischiano grosso. Non solo in Italia, ovviamente. Ma a quanto pare pure in Inghilterra le cose si starebbero mettendo male soprattutto per il Chelsea. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di quella che potrebbe essere una penalizzazione al club londinese per delle violazioni del Fair Play Finanziario. E questa cosa riguarda anche il Manchester City. Ma un’inchiesta del Guardian apre a degli scenari ancora peggiori.

Si tratta, secondo uno dei più importanti quotidiani inglesi, di pagamenti offshore che l’ex patron Roman Abramovich ha fatto nel corso di un decennio. Pagamenti che non erano stati messi in evidenza nei conti ufficiali e che quindi hanno portato ad un bilancio non corretto. Si parla di decine di milioni di euro, e nel mezzo il tabloid britannico tira in mezzo pure un ex socio di Antonio Conte, che con i Blues ha vinto la Premier League. Si parla anche di un assistente di Hazard e pure degli innesti di Williams e di Eto’o. Insomma, una situazione che rischia seriamente di escludere il Chelsea da uno dei prossimi campionati. Sì, perché come ribadito alcune settimane fa, per il processo servirà del tempo, quindi si parla per la stagione 2025-2026. Ma forse queste nuove notizie potrebbero anche dare un’accelerata alla cosa. Al Guardian, la FA (la lega inglese) ha pure confermato che ci sono delle indagini in corso sui Blues. Insomma, è una situazione sicuramente da monitorare.