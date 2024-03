Scontro Juventus-Inter: Moise Kean nello scambio

Nonostante quelli che sono gli evidenti problemi societari, e in questo caso parliamo dei nerazzurri, si è parlato negli ultimi giorni di una Inter pronta a fare dei colpi importanti, la prossima estate, sul mercato.

Uno dei nomi spuntati è quello di Gudmundsson del Genoa, con il quale, secondo la Gazzetta dello Sport dei giorni scorsi, la società milanese avrebbe trovato un accordo di massima. Il profilo dell’islandese comunque, protagonista anche nell’ultima partita della propria nazionale, piace anche a Giuntoli, che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. E secondo le informazioni che sono state riportate da Intelive.it, il capo dell’area tecnica dei bianconeri ha in mente di inserire il cartellino di Moise Kean nell’operazione. E non solo.

Calciomercato Juventus, la mossa di Giuntoli

L’attaccante italiano, rientrato a Torino dopo non aver superato le visite mediche con l’Atletico Madrid (troppo tempo per tornare dall’infortunio), nel corso del prossimo match di campionato contro la Lazio avrà un’importante occasione per cercare di mettersi in mostra: con Milik infortunato e con Vlahovic squalificato, toccherà a lui guidare l’attacco. E Giuntoli spera si possa “svegliare” in questa fase finale di stagione per aumentare quello che potrebbe essere l’appetito ligure nei confronti del giocatore.

Comunque: la Juve ha in mente di inserirsi per Gudmundsson mettendo sul piatto il cartellino di Kean e anche quello di Barrenechea, il centrocampista che adesso è al Frosinone in prestito e che tornerà a Torino al termine della stagione. L’islandese come detto piace: giovane età, qualità tecniche importanti e anche discreti margini di crescita. Tutto in linea con quelli che sono i profili e le caratteristiche che cerca la Vecchia Signora. Sarebbe uno sgarbo importante all’Inter e all’ex Marotta. Giuntoli ci crede.