Calciomercato Juventus, Giuntoli li ha fulminati: 50 milioni di euro

Presto la Juventus potrà contare su tutti i giocatori che in questi giorni sono stati impegnati con le rispettive nazionali.

Mister Allegri dunque potrà preparare nel migliore dei modi il prossimo delicato appuntamento che attende la sua squadra. Nel prossimo weekend i bianconeri dovranno vedersela contro una Lazio che ha cambiato da poco guida tecnica e che ha tanta voglia di risalire la graduatoria.

Una partita insomma non ha fatto semplice però una Juventus che nelle ultime settimane ha commesso tanti passi falsi, perdendo anche il secondo posto in classifica attualmente nelle mani del Milan. L’obiettivo della formazione bianconera in questo momento deve essere quello di conquistare più punti possibili per avvicinarsi al traguardo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo assolutamente alla portata considerando anche il vantaggio che si ha sulle rivali. Nel frattempo la dirigenza ha già iniziato ovviamente a lavorare per la squadra del prossimo anno.

Juventus, per Huijsen si ascoltano proposte per 50 milioni di euro

Su alcuni obiettivi del resto bisogna muoversi con largo anticipo se si vuole anticipare la concorrenza. Ma la Juve dovrà effettuare diverse operazioni e per questo motivo non è da escludere che nel corso dell’estate possano esserci delle cessioni eccellenti. Non solo tra i giocatori che sono attualmente in rosa ma anche tra quelli che torneranno alla base, come Huijsen per esempio.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese a “Juventibus” ha parlato proprio della possibilità che il giovane difensore olandese possa essere ceduto. “La Juventus lo considera come un potenziale titolare per il 2025. Io penso che sia più il ragazzo stesso a cercare potenziali destinazioni. La Juve sarebbe disposta a lasciarlo andare per proposte superiori ai 50 milioni di euro” ha spiegato. Si vedrà dunque se ci sarà qualche top club europeo pronto a spendere questa cifra.