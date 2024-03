Nuovo allenatore Juventus: dubbi fugati, ecco tutte le cifre

Nuovo allenatore Juventus, i bianconeri potrebbero ripartire da un altro tecnico nella prossima stagione: i bookmaker parlano chiaro.

Manca sempre meno al ritorno in campo della Juventus. I bianconeri sfideranno la Lazio di Igor Tudor nel sabato prepasquale: all’Olimpico ci sono in palio punti pesanti per entrambe le squadre, alle prese con momenti difficili. La Signora per adesso non rischia di uscire fuori dalle prime quattro – il vantaggio sulla Roma quinta è ancora consistente – ma deve assolutamente invertire la rotta dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre gare.

Ha voglia di voltare pagina anche la Lazio, che nella settimana prima della sosta ha salutato Maurizio Sarri, dimissionario. Prima di ufficializzare Tudor, che torna ad allenare in Serie A dopo la parentesi francese di Marsiglia, in panchina nell’ultima partita contro il Frosinone si è seduto l’ex vice di Sarri, Martusciello, portando a casa un successo prezioso, che mantiene la Lazio in corsa per un posto in Europa. Il match di campionato sarà anche una sorta di gustoso antipasto della doppia semifinale di Coppa Italia: l’andata è in programma tre giorni dopo la sfida dell’Olimpico. Ma in quell’occasione si giocherà a Torino.

Nuovo allenatore Juventus, per i bookie si continuerà con Allegri

Nei prossimi mesi Massimiliano Allegri si gioca indubbiamente tanto e la sua permanenza alla Juventus con ogni probabilità dipenderà dai risultati che riuscirà ad ottenere.

Sono più ottimisti, sul suo conto, i bookmaker, che lo vedono al timone della Signora anche il prossimo anno: la quota, infatti, resta molto bassa (1,70). Il secondo candidato, come riferisce agipronews, è l’attuale tecnico del Bologna, Thiago Motta, che si gioca a 2,00. Più defilato, infine, Antonio Conte, che in Italia ha altre due estimatrici oltre alla Juve. Sulle tracce del tecnico salentino ci sono anche Napoli e Milan: gli allibratori propongono a 3,50 l’approdo di Conte nella citta partenopea, mentre è decisamente più probabile l’accordo con i rossoneri (2,25).