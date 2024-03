Juventus-Allegri, fissato l’incontro: Sky svela anche la data

Juventus-Allegri, ecco quando ci sarà il faccia a faccia tra i dirigenti bianconeri ed il tecnico livornese.

Remare tutti insieme verso la stessa direzione, cercando di raggiungere gli obiettivi rimasti. Ed allo stesso tempo ritrovare la compattezza – e soprattutto l’entusiasmo – che ha caratterizzato la Juventus della prima parte della stagione, quella che sembrava essere all’altezza dell’Inter, principale favorita per la vittoria dello scudetto. Una “magia” che da un paio di mesi a questa parte si è come “volatilizzata”.

La sconfitta nello scontro diretto con i nerazzurri, lo scorso febbraio, ha minato le certezze dei bianconeri, che dopo l’ultima giornata di campionato sono stati scavalcati anche dal Milan al secondo posto. Non c’è tempo però per leccarsi le ferite. Le due settimane di stop per gli impegni delle nazionali avranno certamente consentito a Massimiliano Allegri, di nuovo sul banco degli imputati, di riflettere sugli errori commessi negli ultimi 60 giorni. Errori da non commettere nelle prossime due partite, in cui la Signora se la vedrà per ben due volte con la Lazio, fresca di cambio di guida tecnica.

Juventus-Allegri, l’incontro non avverrà prima di giugno

La Juve sabato affronterà i biancocelesti – ora guidati da Igor Tudor – in campionato, poi le due squadre si incroceranno nuovamente martedì, nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

Centottanta minuti di fuoco in cui servirà la miglior versione della Juventus per prevalere su una Lazio che ha voglia di riscatto. Allegri si gioca tanto e lo sa bene. Ad ogni modo, il fatidico incontro con la società non ci sarà prima di giugno, quando il campionato e la coppa saranno terminati. Lo ha confermato anche il giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo, parole riportate anche da TuttoJuve.com. “La sensazione è che ci sarà questo incontro che naturalmente dovrà avvenire – ha detto l’inviato – Però si aspetterà di avere, innanzitutto la certezza della qualificazione in Champions e di finire la stagione”.