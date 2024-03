Addio Juventus, pagano la clausola: 60 milioni

Addio Juventus, sembrerebbe abbiano deciso di pagare la clausola del giocatore bianconero che in questo modo è pronto all’addio. Da quelle parti danno l’affare per certo

E’ uno degli elementi più importanti della rosa di Massimiliano Allegri. Ha da poco rinnovato il suo contratto mettendo una firma a lunga scadenza ma nello stesso c’è una clausola che da queste parti è davvero importante, in altre zone del mondo invece è considerata di favore. E che quindi sono pronti a pagare.

Sarà un’estate calda per la Juventus. Certo, a decidere alla fine sarà sempre il giocatore, però Giuntoli e Manna di sonni così tranquilli – stando alle informazioni riportate dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina – non ne possono dormire più di tanto. Perché ci sono alcuni club pronti a spendere quei 60milioni di euro che molti credono esagerati, altri vedono invece come un’occasione.

Addio Juventus, su Bremer lo United

Il Manchester United sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di Bremer. Il difensore che la Juventus ha preso dal Torino, ha nel suo nuovo contratto la possibilità di salutare se qualcuno si presenterà con quei 60milioni di euro. E i Red Devils sembrano proprio voler fare sul serio, tant’è che in Inghilterra i tabloid svelano che la situazione sarebbe quasi in fase di definizione. Praticamente lo danno in arrivo per la prossima estate.

Sì, deciderà il giocatore, che forse avendo la possibilità di giocare la Champions League in bianconero il prossimo anno potrebbe alla fine rispedire al mittente l’offerta. Ma non è una cosa sicura, lo sappiamo. Davanti a degli ingaggi che in Italia nessuno si può permettere tutti tentennerebbero.