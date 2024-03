Calciomercato Juventus, contratto alla Dybala: 65 milioni ‘spariti’

By

Calciomercato Juventus, dopo le voci di ieri, adesso viene fuori quella che è la verità sul nome che ha tenuto banco. Tutto quello che c’è da sapere sulla clausola di Bremer

Il nome caldo di ieri è stato quello di Bremer. Il difensore della Juventus sarebbe entrato nel mirino del Manchester United – e questa non è stata la novità – che sarebbe disposto a pagare la clausola di 60milioni di euro (forse qualcosa in più) che i bianconeri hanno inserito nel suo contratto.

E la notizia è stata appunto questa: il fatto che nell’accordo ci fosse una cifra che potrebbe liberare uno dei migliori elementi della rosa. Questa mattina, però, a cercare di fare chiarezza sulla questione ci ha pensato TuttoSport, che come sappiamo è ben informato dei fatti della Vecchia Signora. E il quotidiano rivela come il difensore brasiliano abbia praticamente firmato un contratto alla Dybala. Assai simile a quello che la Joya ha messo nero su bianco con la Roma.

Calciomercato Juventus, ecco la verità su Bremer

“A differenza della clausola rescissoria con Bremer é stata inserita una postilla per la quale a fronte di una proposta ufficiale di 65M circa la Juve può neutralizzarla aumentando l’ingaggio del calciatore con una cifra prestabilita”. Ecco, questo è il quadro. Non è una clausola vera e propria, ma è un accordo tra le parti che possono comunque bloccare la questione. E la Juve, è evidente, non ha nessuna intenzione di perdere il giocatore. Un contratto molto simile a quello di Dybala con la Roma.

Di certo le offerte non mancheranno per Bremer, uno dei migliori difensori della Serie A. Ma pensare che una Juve che vuole tornare a vincere si possa privare di un pilastro ci appare difficile. Anche perché i centrali forti in circolazione sono pochi e chi li ha se li tiene molto stretti.