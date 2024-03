Calciomercato Juventus, inizio di una nuova era: firma e maglia numero 10

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano al futuro. Nuovo contratto e maglia numero 10 come Del Piero. Ecco le indicazioni degli ultimi giorni

La sosta per riordinare le idee. Cercare di metterle di nuovo in chiaro, dopo un periodo di appannamento che ha fatto perdere pure il secondo posto in classifica. Domani sera la Juventus torna in campo a Roma contro la Lazio che ha cambiato tecnico e sa benissimo che deve fare una partita importante per fare risultato.

Non ci sarà Vlahovic, squalificato. E nemmeno Milik, ai box. La coppia d’attacco secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere formata da Kean e Chiesa, con Yildiz inizialmente in panchina. Il talento turco è in quella fase dove gli serve capire che deve crescere ancora, e che lo deve fare con il lavoro e che non deve sentirsi arrivato. Allegri lo sta gestendo, per non bruciarlo. E dagli impegni in nazionale ha avuto indicazioni importanti il tecnico bianconero, che potrebbero pure cambiare la storia del giocatore.

Calciomercato Juventus, la decisione su Yildiz

“La parentesi delle nazionali – si legge su TuttoSport – ha fornito importanti indicazioni sulla condizione di Yildiz schierato due volte da Montella e apparso in un buone condizioni, se da una parte Allegri sa che può contare su di lui per il presente dall’altra si fa sempre più largo la volontà a Torino di puntare sul turco allungandogli il contratto e consegnandogli la maglia numero 10″.

Sì, avete letto bene: la maglia numero 10 della Juventus potrebbe avere un nuovo proprietario. La società sembra intenzionata a quello che, per qualità e per ruolo in campo, forse è l’interprete migliore. Una responsabilità enorme per Yildiz, che però sembra comunque avere le spalle larghe per gestire la questione.