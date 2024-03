Lazio-Juventus, ennesimo infortunio: il big salta la rifinitura

By

Lazio-Juventus, ennesimo infortunio. Non nasce sotto la migliore stella la sfida dell’Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Cosa è successo?

Il pubblico delle grandi occasioni è pronto a riempire lo Stadio Olimpico di Roma. Lazio-Juventus non è mai una partita qualsiasi. Domani pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, lo sarà ancor meno.

Due squadre che, per motivi uguali e contrari, cercano solamente la vittoria per provare ad allontanare una crisi che le attanaglia ormai da mesi. Entrambe, però, affronteranno questa gara, che potrebbe segnare la parte conclusiva della loro stagione, non al meglio.

La Juventus non avrà a disposizione il suo migliore attaccante. Dusan Vlahovic sconterà infatti, contro la Lazio, la squalifica dopo l’espulsione rimediata nella gara interna della Juventus contro il Genoa.

Lazio-Juventus, ennesimo infortunio

Nel frattempo, però, da Formello, il quartier generale della Lazio, non giungono buone notizie per i biancocelesti guidati dall’ex di turno, e all’esordio sulla panchina biancoceleste, Igor Tudor.

L’allarme è scattato durante l’allenamento pomeridiano dei biancocelesti. Tudor ha ritrovato tutti i suoi giocatori, compresi coloro che sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, ma ha dovuto fare subito i conti con un imprevisto.

La sgradita novità per Igor Tudor è arrivata da Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo della Lazio ha saltato la rifinitura in via precauzionale a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff biancoceleste domattina.

A questo punto, però, è difficile immaginare la sua presenza in campo contro la Juventus.