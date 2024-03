Milan-Juventus, Zirkzee al traguardo: sganciano 40 milioni

Milan-Juventus, Zirkzee al traguardo. La sfida in campionato per il posto d’onore dietro l’Inter sembra quella meno interessante tra i due club.

La volontà di arrivare il prima possibile in Champions League e guadagnare quella seconda posizione che darebbe un po’ più di lustro ad una stagione che le viste quasi sempre dietro l’Inter.

La Juventus, però, in taluni momenti, durante la prima parte della stagione, sfruttando al meglio anche gli orari delle partite che, in diverse occasioni, le hanno consentito di conquistare la testa della classifica anche soltanto per poche ore, ha anche pregustato il sogno scudetto.

Il Milan, invece, non è mai stato in lotta per lo il primo posto. Un autunno da dimenticare per i rossoneri, caratterizzato da infortuni a catena che hanno pesantemente condizionato la formazione di Stefano Pioli facendola, poi, scivolare indietro in classifica.

Ora, però, è il momento della risalita e dell’avvenuto scavalco in classifica ai danni della Juventus. Ora la sfida si concentra sul secondo posto, poiché l’Inter è ormai anni luce davanti a tutti. Ma la sfida tra rossoneri e bianconeri potrebbe prolungarsi per l’intera estate poiché anche il calciomercato le metterà, spesso e volentieri, l’una di fronte all’altra.

Milan-Juventus, Zirkzee al traguardo

Anche il Milan, così come la Juventus, ha iniziato a progettare l’immediato futuro. Il club di Cardinale sa che a fine stagione perderà un pezzo da novanta come Olivier Giroud. L’attaccante francese è stato un grande colpo di mercato per i rossoneri che, a malincuore, lo dovranno salutare. E poi rimpiazzare. Con chi?

La ghiotta informazione ce la fornisce fussball.news, che ci dice come il Milan sia fermamente intenzionato ad acquisire le prestazioni di Joshua Zirkzee, 22enne attaccante olandese del Bologna dei miracoli di Thiago Motta. La società rossonera avrebbe individuato nel tulipano rossoblù l’erede del campione francese e sembrerebbe persino in pole position per accaparrarselo.

L’investimento di 35-40 milioni di euro non dovrebbe essere un problema per il Milan che ha i suoi conti a posto. Esattamente il contrario della Juventus che è invece costretta a tenerli d’occhio in maniera continuativa. Anche la Juventus, però, insegue Zirkzee. Dusan Vlahovic e la società bianconera, infatti, non sono così sicuri di voler proseguire ancora insieme.

La prima opzione di Giuntoli, in caso di addio del serbo, è proprio l’attaccante del Bologna. E se il direttore tecnico bianconero decidesse di puntare dritto su Thiago Motta i giochi si riaprirebbero completamente. A quel punto la Juventus diventerebbe la favorita per l’acquisto di Joshua Zirkzee.