Juventus, il ds chiude la porta: “Per noi è importante”, indizio per la firma

Il ds del club tedesco chiude la porta ad un trasferimento imminente del centrocampista: si complica la strada per la Juventus

Il lavoro della dirigenza bianconera in chiave mercato prosegue e la priorità resta il rinforzo a centrocampo, almeno uno se non addirittura due in base a quelle che saranno le uscite.

Da tempo la Juventus ormai è sulle tracce di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2026 e il rinnovo non sembra essere dietro l’angolo. Un profilo di qualità ed esperienza che farebbe molto comodo ai bianconeri in vista della prossima stagione che si prospetta decisamente impegnativa con il ritorno in Champions (nuovo format) e la partecipazione al Mondiale per club nell’estate 2025.

Juventus, parla il ds del Bayern Monaco: “Goretzka è importante per noi”

In merito alla situazione di Goretzka ha parlato il direttore sportivo del club bavarese Max Eberl che si è espresso così sul futuro del classe ’95.

“Lo apprezzo molto, anche per il suo fisico e il suo stile. Di conseguenza, Leon è un elemento importante del Bayern. La pianificazione della rosa verrà fatta col nuovo allenatore, il fatto che Leon sia un giocatore della nazionale tedesca a e possa giocare un ruolo importante nel Bayern è sicuramente vero”. Di fatto il ds dei bavaresi non ha escluso la possibilità che Goretzka possa restare a Monaco anche nella prossima stagione, magari con un’estensione di un anno. Questo complicherebbe i piani della Juventus ma di fatto il destino del centrocampista sarà legato anche al nuovo allenatore del Bayern che prenderà il posto di Thomas Tuchel e che non è ancora noto.

Si è parlato spesso di Xabi Alonso che però nelle scorse ore ha dichiarato di voler restare al Leverkusen anche nella prossima stagione. Resta caldo il nome di Antonio Conte. Goretzka ha una valutazione di mercato che si aggira sui 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il giocatore darebbe al momento la priorità ad un trasferimento in Inghilterra. In prima fila ci sono Chelsea, Manchester United e West Ham, ma non disdegnerebbe l’ipotesi Juventus, se pur non sia la prima opzione.