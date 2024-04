Antonio Conte, è fatta: “Ritorno alla Juventus”

Guardare al futuro è ora più che mai necessario per una Juventus che deve cambiare assolutamente registro nel minor tempo possibile.

Cosa è successo ai bianconeri è inspiegabile. Dopo aver perso lo scontro diretto con l’Inter la squadra si è sciolta come neve al sole. Solo sette punti conquistati in nove gare, un ruolino di marcia da squadra che lotta per la retrocessione. Non certo di chi deve puntare ad un posto nella prossima Champions.

La Juventus deve assolutamente svegliarsi. Dopo il ko contro la Lazio la situazione di classifica, anche guardando al calendario, rischia clamorosamente di complicarsi. C’è la possibilità che le squadre che sono dietro possano avvicinarsi e magari estromettere i bianconeri dalla partecipazione al torneo europeo che garantisce un palcoscenico europeo ma soprattutto degli introiti che sono fondamentali per le casse del club. Poi alla fine della stagione si tireranno le somme, la dirigenza dovrà fare scelte importanti.

Juventus, Righetti senza dubbi: “Antonio vuole tornare in bianconero”

Allegri continuerà ad essere anche in futuro l’allenatore della Juventus? Difficile dirlo in questo momento, il tecnico non è riuscito a dare la scossa giusta in questa fase della stagione. E nonostante un contratto di un altro anno in estate la situazione panchina potrebbe cambiare. La decisione è nelle mani della società.

Ormai da diverse settimane si sta parlando del possibile erede di Allegri alla Juventus. Thiago Motta è in pole position, ma ci sono anche delle ipotesi molto apprezzate dai tifosi, come ad esempio il ritorno di Antonio Conte. Di lui ha parlato l’ex compagno Ubaldo Righetti, oggi commentatore Rai. Spiegando che “penso che Conte desideri tornare alla Juventus da parecchio tempo. Certo, Allegri ha ancora un altro anno di contratto, c’è da capire come evolverà questa situazione. Ma sicuramente il desiderio di Conte è quello di tornare alla Juventus“.