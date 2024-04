“Ci siamo seduti”: Perin lancia l’allarme e chiosa sul gesto di Rabiot

Juventus, le parole di Mattia Perin ai microfoni di Mediaset poco prima del fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia.

A difendere la porta della Juventus nella gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia ci sarà Mattia Perin. Intervenuto nella consueta intervista pre partita ai microfoni di Mediaset, l’estremo difensore bianconero ha detto la sua sul periodo che sta vivendo la “Vecchia Signora”.

Tra i tanti temi affrontati, il portiere della Juventus ha parlato anche del sorriso di Rabiot, colto dalle telecamere alcuni minuti dopo il triplice fischio della sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole: “È giusto che ci sia delusione. Se non ci fosse stata, sarebbe stato qualcosa che non andava in noi. Abbiamo lavorato affinché questa delusione ci faccia riaccendere la scintilla. Stiamo lavorando per trovare la soluzione ai problemi. Sorriso di Rabiot? Non c’era nulla da chiarire, sappiamo quanto Adrien si impegni. Siamo contenti di averlo con noi. Compatti con Allegri? Sì, non c’è alcun tipo di problema. Quando è svanito il sogno Scudetto, ci siamo seduti. Non si può ritrovare la strada intrapresa così di punto in bianco”.