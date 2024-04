Bremer lascia Torino: lo scambio tutto brasiliano fa impazzire la Juve

Ultimissime di calciomercato riguardo il futuro di Bremer. Ci sono delle novità, scambio pazzo con il Manchester United.

Continua il pressing da parte dei Red Devils che vogliono prendere a tutti i costi il calciatore bianconero. In vista della prossima stagione, hanno messo nel mirino il difensore di proprietà della Juventus Bremer. Il brasiliano, che ha una clausola rescissoria, sta pensando di lasciare l’Italia al termine di questo campionato: ecco la proposta del Manchester United che può offrire alla Juventus uno scambio per arrivare al centrale che è nella lista della spesa anche di altre società inglesi, come il Liverpool.

Gleison Bremer è in uscita dalla Juventus? Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro del difensore brasiliano. Il giocatore è uno dei quelli più apprezzati nel mercato europeo. Ha una lunga lista di pretendenti a partire dal Manchester United, che è pronta a fare follie per portare il calciatore ad Old Trafford. Nelle ultime ore s’è sparsa la voce relativa ad un possibile scambio fra United e Juventus con un altro brasiliano che può arrivare in bianconero in cambio di Bremer. Ecco tutti i dettagli.

Trattativa Juventus-Manchester United: sono a lavoro per uno scambio

Nel contratto di Bremer è presente una clausola rescissoria fra i 60-70 milioni di euro, esercitabile all’esteta 2025 con un leggero aumento di stipendio per il difensore brasiliano di circa 500 mila euro. Intanto, continuano a circolare indiscrezioni di mercato relativi all’interesse del Manchester United per Bremer, in vista della prossima campagna trasferimenti 2024. I bianconeri potrebbero prendere in considerazione l’idea di cedere il centrale brasiliano, a fronte di un corrispettivo vicino ai 70 milioni di euro. La soluzione, che può sbloccare l’affare, è l’inserimento di una contropartita tecnica gradita alla Juventus: un nome su tutti è l’esterno offensivo Antony, ai margini della squadra.

Sarà una lunga estate per la Juventus, protagonista su tutti i fronti sul mercato. Sia in uscita che in entrata, sono previsti dei grandi movimenti per i bianconeri che dovranno rispettare alcuni paletti della proprietà, che ha chiesto a Giuntoli di abbassare il monte stipendi e di valorizzare i giovani di proprietà. Ecco perché è previsto un intervento calibrato, nel rispetto dei parametri economici finanziari del club. Per questa ragione, giorno dopo giorno prende corpo l’idea di scambio fra Juventus e Manchester United con Bremer in Inghilterra ed Antony a Torino. L’esterno offensivo, che può giocare sia a destra che a sinistra, può essere il sostituto perfetto di Chiesa – anche lui in uscita a causa del mancato rinnovo di contratto.

A fronte di un corrispettivo di 50-60 milioni di euro, più il cartellino di Antony, la Juventus può prendere in considerazione l’idea di cedere Bremer al Manchester United. In questo modo, la dirigenza risolverebbe anche il problema relativa al sostituto di Chiesa.