Juventus, nuovo stop per Chiesa: il motivo

Juventus, nuovo stop per Chiesa: il giocatore bianconero oggi non si è allenato con il resto dei compagni. Ecco il motivo

Domenica sera allo Stadium c’è la Fiorentina. All’andata, come ricordiamo, la Juventus di Massimiliano Allegri s’impose 1-0 grazie alla rete di Miretti arrivata all’alba del match. I bianconeri devono per forza di cose tornare a vincere in campionato, per rimanere dentro al posto Champions per la prossima stagione.

I piemontesi arrivano a questo importante appuntamento dopo la bella vittoria contro la Lazio nella semifinale d’andata in Coppa Italia. Un secondo tempo giocato bene dalla squadra di Allegri che hanno messo la testa avanti nel doppio confronto grazie alle reti di Chiesa e di Vlahovic. E proprio Federico, oggi, non si è allenato con il resto dei compagni.

Juventus, stop per Chiesa: influenza

Un lieve status influenzale non ha permesso al giocatore di scendere in campo con il gruppo. Niente di preoccupante in vista di domenica sera, c’è il tempo per smaltire il tutto e presentarsi dall’inizio insieme a Vlahovic. Altrimenti, Allegri, ha sempre pronta la carta Yildiz, che quando è entrato in campo appunto contro la Lazio ha dimostrato di essere in palla. Certo, Chiesa è Chiesa.

Ma il fatto che oggi sia solamente giovedì non preoccupa più di tanto. Il giocatore dovrebbe riuscire a rimettersi in sesto per la sfida alla sua ex squadra e per aiutare la sua attuale squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.