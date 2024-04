La cessione riscrive il mercato Juventus: Danilo rossonero

La cessione riscrive il mercato Juventus, ci sarebbero stati nuovi contatti tra il club e l’entourage del calciatore.

La squadra di Massimiliano Allegri scenderà di nuovo in campo domenica sera nel posticipo con la Fiorentina, una delle partite più interessanti e ricche di spunti di questa giornata di campionato.

Entrambe in settimana hanno disputato le semifinali di Coppa Italia: la Viola si è imposta 1-0 sull’Atalanta, guadagnando un prezioso vantaggio in vista del match di ritorno. Più rotonda invece la vittoria della Juventus, che si è vendicata della sconfitta rimediata tre giorni prima all’Olimpico ed ha battuto 2-0 la Lazio di Igor Tudor, ipotecando la finale. Le gambe dei giocatori che si affronteranno allo Stadium potrebbero dunque risentire del faticoso doppio impegno settimanale. Allegri sembra intenzionato a schierare su per giù gli stessi undici che hanno piegato i biancocelesti, compresi i due grandi ex della partita con la Fiorentina, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che hanno realizzato un gol per parte. Toccherà a loro prendersi nuovamente sulle spalle l’attacco bianconero, che deve fare a meno dell’infortunato Milik.

In difesa assisteremo invece ad uno dei pochi ballottaggi tra Danilo e Rugani. Allegri medita di concedere un po’ di riposo al capitano della Juventus, regalando minuti a quella che è ormai diventata una validissima alternativa.

🚨🗣️ #Flamengo are interested in #Danilo and approached his entourage again – after first contacts last summer – to explore the negotiation room.

❌ However, the 🇧🇷 CB is fully focused on #Juventus and doesn’t consider a farewell in the short term. @Lemos_Santos @1MauroSantAnna pic.twitter.com/tbw4DRmXA3

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 5, 2024