Match dello Stadium posticipato causa meteo: comunicato UFFICIALE

Notizia ufficiale: ecco il comunicato riguardo il posticipo della gara dello Stadium.

Problemi metereologici. Arriva la notizia relativa al posticipo della partita. La decisione è arrivata a seguito di un summit fra la società e la Lega. Alla fine, le parti hanno optato per questa scelta arrivata anche per salvaguardare i tifosi.

Non ci sono soprese. L’annuncio era già nell’aria: dopo la segnalazione fatta alla Lega, ecco la decisione ufficiale, che è stata presa di comune accordo con i club.

Una notizia del genere non capita spesso. Eppure è successo che la partita di campionato è stata posticipata a causa dell’eclissi solare.

Gara rinviata a causa del meteo: il comunicato

E’ ufficiale il posticipo della partita: ecco tutti i dettagli sulla nuova data e orario. C’è la comunicazione che è arrivata da parte dei club che hanno reso noto tutte le informazioni ai tifosi che dovranno cambiare il loro programma a causa dei problemi metereologici.

La sfida in programma lunedì, allo Yankee Stadium, tra i New York e i Miami Marlins è stata ufficialmente posticipata. Inizialmente la partita era in programma alle ore 14,05 ma alla fine è arrivata la decisione della Lega di spostarla di qualche ora più tardi con l’inizio che avverrà alle 18,05.

Tutto ciò è successo a causa dell’eclissi solare, che dovrebbe finire alle ore 16,18. Questa, sarà visibile sono negli Stati Uniti, Messico e Canada e inizierà alle ore 14,18 locali. Per consentire agli spettatori di poter seguire l’evento in maniera regolare ed evitare possibile sospensioni della partita, s’è optato per il posticipo della gara di comune accordo con le società e la Major League.

I cancelli dello stadio, comunque, apriranno alle ore 15 e come annunciato ai primi 15.000 che varcheranno il loro ingresso nell’impianto, verranno regalate delle magliette con la scritta “Yankees Solar Eclipse”.