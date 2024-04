Bufera in Serie A: ci risiamo, indagine UFFICIALE Figc

Indagine ufficiale da parte della Figc: nuova bufera in Serie A. Ecco l’annuncio da parte del presidente Gravina.

Ultimissime notizie riguardo il nuovo caso che è scoppiato in Serie A, dopo l’ultima partita di campionato. Una vicenda assurda che ha portato la Procura Federale ad aprire un’inchiesta. Ecco cosa rischia il giocatore protagonista del gesto antisportivo che ha scatenato i tifosi.

Arriva la conferma riguardo l’inchiesta sul giocatore, protagonista di un brutto gesto dopo la partita di campionato.

Inchiesta della Procura: il video inchioda il giocatore

Il derby di Gianluca Mancini è stato macchiata dall’esultanza antisportiva nei confronti della Lazio.

Il difensore della Roma, al triplice fischio, è corso sotto la Sud per partecipare ai festeggiamenti con i tifosi. Qualche esultanza di troppo per il calciatore. Mancini, infatti, ha sventolato una bandiera con i colori della Lazio ed il disegno di un topo anziché dell’aquila. Un gesto che non è passato inosservato e che ha scatenato l’ira dei biancocelesti.

Un gesto antisportivo, quello di Gianluca Mancini. Il calciatore, che ha sbeffeggiato la Lazio dopo il derby vinto ieri grazie ad un suo gol, adesso rischia grosso.

L’esultanza polemica, con la bandiera della Lazio raffigurante un topo, ha portato la Procura Federale ad aprire un fascicolo nei confronti del difensore della Roma Mancini che adesso rischia una multa.

“Non volevo offendere nessuno, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato”, le parole di Mancini nel post partita. Il calciatore ha capito l’errore ed ha provato a giustificarsi anche se la situazione è precipitata.

Lo sfottò non è piaciuto alla Lazio ed è finito sotto la lente di ingrandimento anche da parte della Procura Federale. La conferma è arrivata dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: “Sono stato informato che la Procura ha aperto un fascicolo, è in atto una verifica”, così il numero uno del calcio italiano a Sky Sport.

Cosa rischia Mancini dopo l’esultanza nel derby Roma Lazio? Sull’episodio indagherà la Procura. Per il giocatore c’è anche il rischio della squalifica. C’è la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in merito ai comportamenti dei tesserati che devono avere principi di lealtà e correttezza all’attività sportiva. Mancini sarà ascoltato dal Procuratore e saranno visionate le immagini e i video dell’accaduto. Probabile che il Giudice opti per una multa anche se non è da escludere l’ipotesi di una pesante squalifica.