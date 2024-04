Voti Juventus-Fiorentina 1-0, Gatti ritorna a ruggire: Szczesny da maestro

Grande attesa allo Stadium per il confronto di questa sera allo Stadium tra la Juventus e l’ambiziosa Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Alla fine il risultato dello Stadium è stato di 1-0. Primo tempo a forti tinte bianconere, in campo la squadra di Allegri è scesa in campo con il giusto piglio e ha di fatto dominato i primi 45 minuti giocati. Ben tre i gol annullati (due di Vlahovic, uno di McKennie) e uno valido, quello di Gatti che da pochi passi ha messo la palla nel sacco dopo la respinta del palo. Nel complesso una prestazione convincente da parte di tutti.

Nel corso del secondo tempo i viola sono usciti fuori alla distanza, complice anche un po’ di stanchezza nella squadra di Allegri. Juventus poco pericolosa in avanti e anzi salvata da una prodezza del suo estremo difensore Szczesny su tiro dalla distanza di Gonzalez. Solita girandola di cambi nel corso dell’ultima mezzora che però non hanno spostato gli equilibri. Finale sofferto, ma la difesa bianconera ha retto.

Juventus-Fiorentina, i voti dei giocatori bianconeri

Dopo tre minuti di recupero è arrivato il fischio finale dell’arbitro che ha consentito alla Juventus di far festa e di avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. Ecco i voti della squadra bianconera: Szczesny 7, Gatti 7, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Cambiaso 6.5 (75′ Alcaraz sv), McKennie 7, Locatelli 6, Rabiot 6, Kostic 6 (61′ Iling Junior 6); Chiesa 6 (61′ Yildiz 6), Vlahovic 6.5 (85′ Kean sv).

Bene Gatti e non solo per il gol. Il difensore ha spesso supportato la manovra offensiva. Nota di merito anche per McKennie, molto abile ad inserirsi negli spazi e costantemente nel vivo del gioco. Incredibile la parata di Sczcesny su una conclusione di Nico Gonzalez da fuori area, il polacco ha smanacciato sulla traversa evitando un gol sicuro. Voto alto per lui.