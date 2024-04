Calciomercato Juventus, accordo a un passo: il primo acquisto è brasiliano

Calciomercato Juventus, i dirigenti bianconeri hanno trovato un accordo verbale con l’entourage del giocatore.

Dopo oltre un mese la Juventus ha interrotto il digiuno di vittorie in campionato, tornando al successo nel posticipo domenicale con la Fiorentina. A Massimiliano Allegri è bastato un gol di Federico Gatti per piegare la Viola e consolidare quel terzo posto che nelle ultime settimane era stato minacciato dal sorprendente Bologna di Thiago Motta. Con la vittoria di ieri sera la Signora ha di nuovo allungato sui felsinei, fermati dal Frosinone.

In realtà, considerando anche l’affermazione di martedì scorso nella semifinale d’andata di Coppa Italia con la Lazio, le vittoria di fila sono due. Una mini-striscia positiva importantissima, che consente ai bianconeri di archiviare due mesi deludenti, in cui erano arrivati a malapena 7 punti in nove giornate di campionato. La Juventus adesso non può e non deve fermarsi. Al contrario, bisognerà continuare a spingere sull’acceleratore, cercando di crescere anche dal punto di vista del gioco. Al di là del secondo tempo troppo rinunciatario contro la Fiorentina, nella primo si è vista una buona Juve, che in pochi minuti è riuscita a schiacciare la Viola nella propria area di rigore.

Vedremo se Massimiliano Allegri deciderà di continuare su quella strada oppure se tornerà a “proporre” il suo calcio speculativo, che in questi anni ha fatto aumentare esponenzialmente il numero di detrattori nei suoi confronti.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus are one step away from signing Felipe Anderson as free agent, deal imminent!

Formal proposal sent to the Brazilian winger, all set to be sealed soon.

Verbal agreement at final stages, details being sorted and then… here we go. 🇧🇷 pic.twitter.com/QzS9A6nOlX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2024