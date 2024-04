Conte ritorna in Serie A, è fatta: “Ha già firmato”

Conte ritorna in Serie A, l’ex allenatore di Juventus e Inter avrebbe già trovato un accordo con un club italiano.

Nella giornata di Serie A che si è conclusa ieri con il posticipo tra Udinese e Inter, non solo la Juventus è tornata a vincere dopo un digiuno di ben quattro giornate. Si è sbloccato anche il Napoli di Francesco Calzona, che ha impiegato soltanto pochi minuti per ribaltare il Monza, alla fine battuto con un rocambolesco 4-2 in Brianza.

Gli azzurri, pronti ad abdicare ed a lasciare lo scettro di campioni d’Italia – non possono più raggiungere l’Inter capolista – devono fare il possibile per rientrare in lotta per la Champions League, che al momento li vede fuori. Nonostante il successo sui brianzoli, Osimhen e compagni sono rimasti al settimo posto, a -2 dall’Atalanta – che ha una gara da recuperare – e a -7 dalla Roma. Nella speranza che l’Italia quest’anno riesca a qualificare 5 squadre e non quattro alla competizione regina – tutto dipende dall’imminente sfida di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina, se i viola passano allora i 5 posti sono sicuri – il Napoli può ancora credere in una rimonta che sarebbe comunque clamorosa.

Conte ritorna in Serie A, l’agente FIFA sicuro: “Accordo con il Napoli”

In attesa di capire se e quale competizione europea giocherà l’anno prossimo il Napoli, il presidente De Laurentiis è al lavoro per “rivoluzionare” una squadra che non è riuscita a confermarsi.

Come riportato da CalcioNapoli24, il prossimo allenatore degli azzurri potrebbe essere Antonio Conte, corteggiato ormai da mesi dal patron dei partenopei. L’ha affermato a 1Football Club, programma radiofonico condotto su 1 Station Radio, l’agente Fifa Serxhio Mezi. “Da quello che so – ha detto – Conte ha già firmato per il Napoli. Inutile che parlino di Vincenzo Italiano: l’obiettivo di De Laurentiis è quello di tornare a vincere il campionato il prossimo anno. Il tecnico salentino a gennaio ha rifiutato un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita perché ha già un accordo con gli azzurri”.