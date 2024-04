Juventus, arriva con il nuovo allenatore: blitz per Prandelli

Siamo ormai entrati nella fase conclusiva del campionato di serie A con la Juventus che ancora dovrà lottare parecchio.

Questo inizio di 2024 non è stato quello che si auguravano i tifosi bianconeri. Dopo aver perso lo scontro diretto con l’Inter la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha raccolto pochi punti. Perdendo il secondo posto in classifica e mettendo a rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il prossimo ostacolo della Juventus sarà il Torino e dopo il successo sulla Fiorentina anche in questa partita ci si attende una reazione d’orgoglio da parte di Gatti e compagni. Reazione che già c’è stata in Coppa Italia vista la vittoria ottenuta sulla Lazio nella semifinale d’andata e proprio contro i viola. Un segnale importante che la squadra ha mandato ai propri tifosi. In queste ultime gare stagionali l’obiettivo sarà quello di riuscire a raccogliere i punti necessari per chiudere tra le prime quattro della graduatoria nel minor tempo possibile.

Juventus, con Thiago Motta può arrivare anche il figlio di Prandelli

Poi arriverà il tempo delle valutazioni, con la società che dovrà vedere il da farsi riguardo la guida tecnica. Allegri ha ancora un altro anno di contratto, ma ormai sono tante le voci che vorrebbero la Juve intenzionata a cambiare già nel corso della prossima estate.

Con Thiago #Motta alla #Juventus potrebbe sbarcare anche Nicolò #Prandelli (39), figlio dell'ex bianconero Cesare, attuale preparatore atletico al #Bologna e che in passato ha lavorato anche per #Fiorentina, #Parma e nazionale italiana @MimmoCelsi — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) April 8, 2024

In pole position come erede di Allegri rimane Thiago Motta. Capace finora di spingere il Bologna in zona Champions. Il giornalista Mirko Nicolino spiega che con il tecnico potrebbe arrivare un’altra figura professionale in bianconero. “Con Thiago Motta alla Juventus potrebbe sbarcare anche Nicolò Prandelli, figlio dell’ex bianconero Cesare, attuale preparatore atletico al Bologna e che in passato ha lavorato anche per Fiorentina, Parma e nazionale italiana” ha scritto su X.