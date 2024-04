“Giuntoli ce l’ha in pugno”: la Juventus lo prende assieme a Koopmeiners

Ancora una notizia di mercato che riguarda la Juventus. I bianconeri sono in pole position per il centrocampista, che può arrivare insieme a Koopmeiners.

Ultimissime notizie, di calciomercato, sulla Juventus. I bianconeri sono a lavoro per il giocatore, che è pronto a vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione. C’è un accordo di massima fra l’entourage del ragazzo e Cristiano Giuntoli che ha ormai in pugno il centrocampista: può arrivare in bianconeri insieme a Teun Koopmeiners, che è l’obiettivo numero uno in mezzo al campo.

Ormai non ci sono più dubbi: ecco le ultime novità riguardo il prossimo colpo della Juventus a centrocampo. Giuntoli, da tempo, sta portando avanti la trattativa e con fiducia tenta di chiuderla nel corso della prossima campagna trasferimenti. Il dirigente vuole definire il tutto a delle condizioni favorevoli visto che la Juve, anche nella prossima sessione di mercato, dovrà fare attenzione al bilancio e non sforare determinati parametri.

Calciomercato Juventus: svolta a sorpresa, la strategia di Giuntoli

Forte di un accordo di massima con l’entourage del giocatore, Giuntoli proverà a prenderlo in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Ecco nuovi aggiornamenti relative al nuovo acquisto dei bianconeri, con la dirigenza pronta a chiudere e portare nel prossimo calciomercato alla Juventus Samardzic. Il centrocampista di proprietà dell’Udinese, accostato alla Vecchia Signora già a gennaio, questa volta può lasciare il Friuli per trasferirsi a Torino. I bianconeri sono in pole visto che, già da tempo, hanno un accordo di massima con il papà del serbo che ha già fatto saltare le trattative con Inter e Napoli, interessate fortemente a suo figlio.

Nel futuro di Samardzic c’è solo la Juventus: la conferma arriva in queste ultime ore.

Così, a Juventibus su Twitch,il giornalista Luca Fausto Momblano che ha fatto il punto sul mercato della Juventus e svelate le ultimissime notizie su Samardzic.

“Samardzic? È ancora nei radar bianconeri, è uno di quelli attenzionati dalla Juventus. Giuntoli è talmente positivo dell’accordo di massima, già stipulato con la famiglia a gennaio, che sa di avere in pugno la situazione. È sornione e addirittura sta valutando se prenderlo in prestito dall’Udinese”.

E poi la bomba finale: “Posso dire che a centrocampo gli obiettivi sono Koopmeiners o Thuram, uno dei due arriva sicuramente”.