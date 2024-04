Non viene acclamato al momento del gol: lo ‘consegnano’ alla Juve

Domani c’è una gara molto importante per la Juventus, il sempre atteso derby contro il Torino di Juric. In palio non ci sono solo i tre punti.

Si riparte dunque con nuovo entusiasmo dopo la vittoria arrivata contro la Fiorentina nell’ultimo turno. Successo che ha permesso di interrompere la serie nera e di ripartire di slancio verso l’obiettivo minimo della conquista del pass per la prossima edizione della Champions League.

Nel frattempo continuano ad esserci voci di mercato. Non è affatto un mistero che la Juventus guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Tante le occasioni che ci sono non solo in Italia, ma anche in giro per il mondo. Giuntoli ha già una lista di potenziali obiettivi.

Juventus, i tifosi della Lazio fischiano Felipe Anderson nonostante i gol

Questa sera intanto la serie A è ripartita con il match tra la Lazio e la Salernitana. Con la squadra di Tudor che non ha avuto troppe difficoltà, imponendosi per 4-1 contro i granata, ormai ad un passo dalla retrocessione in serie B.

Incredibile all'Olimpico: dopo lo striscione in curva compaiono i numeri di maglia degli "indegni". E al gol di #FelipeAnderson giù altri fischi: nessuno grida il suo nome con lo speaker, ma solo fischi e 'buu'. Cori per #Simeone e #Cragnotti@calciomercatoit #LazioSalernitana — Francesco Iucca (@francescoiucca) April 12, 2024

Come ha riportato Francesco Iucca su X nonostante il successo la tifoseria biancoceleste è stata gelida con i propri tifosi. Felipe Anderson, uno dei giocatori vicini alla Juventus, è stato fischiato nonostante le reti segnate. Un atteggiamento che spinge sempre di più il calciatore brasiliano verso Torino. I bianconeri ormai da tempo si sono mossi per ingaggiarlo a parametro zero, in modo da garantire delle nuove alternative nella fase offensiva.