Juventus, il guru di Allegri colpisce Giuntoli: “Nuovo allenatore del Napoli”

Juventus, quello che da tutti è considerato il guru di Massimiliano Allegri colpisce Giuntoli. Il consiglio non richiesto che tutti vedono come un aiuto verso Max

Tutti nella vita abbiamo un guru, un eroe. Famoso o meno, uno dal quale abbiamo preso ispirazione anche nelle situazioni di tutti i giorni. E anche se il nostro o il vostro non lo conosce nessuno, sicuramente tutti sappiamo chi è questa figura per l’attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Giovanni Galeone ha avuto Allegri da calciatore e il livornese ha cercato di prendere tutto quello che era possibile da lui. E non passano momenti – soprattutto quando le cose per Max non vanno bene – che qualcuno non lo intervisti, per farsi dire qualcosa, magari un retroscena, magari trovare una notizia. Insomma, Galeone parla ed è disponibile sempre e stavolta lo ha fatto a Il Mattino, storico quotidiano campano, dove ha detto questo.

Galeone consiglia De Laurentiis, prendi Thiago Motta

Il Napoli cambierà allenatore la prossima estate. Si è parlato di Conte e non solo. Ma Galeone ha voluto dare un consiglio al presidente azzurro: “Ho letto tanti nomi. Io dico Thiago Motta. C’è la Juve? Può darsi, ma io continuo a dire Thiago. Sento anche parlare di Conte: ma tra Posillipo, via Caracciolo e tralasciando Capri, Ischia e Procida ci sono molti ristoranti che costano più di 100 euro. Se non può andare nei ristoranti da 100 euro con 10 euro come disse ai tempi della Juve basta vedere cosa hanno fatto i club che poi ha lasciato. Non ultimo il Tottenham”.

Insomma, un consiglio netto, senza girarci intorno che molti hanno letto come quasi la voglia di scacciare quello che potrebbe essere l’esonero del suo figliol prodigo dalla formazione bianconera. E voi cosa ne pensate?