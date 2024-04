Sono fuori per motivi di sicurezza: UFFICIALE, Torino-Juve comincia col botto

Sono fuori per motivi di sicurezza, tutto pronto nel capoluogo piemontese per il derby della Mole. Ma c’è un comunicato del club.

L’attesa è quasi terminata. Nel capoluogo piemontese è tutto pronto per il derby della Mole tra Torino e Juventus, valido per la trentaduesima giornata di Serie A.

Una stracittadina che, sebbene le due squadre lottino da decenni per raggiungere traguardi diversi, emana sempre grande fascino. E non è un caso che l’Olimpico-Grande Torino, la “casa” dei granata, sia già sold out. Le motivazioni, insomma, non mancano né da una parte né dall’altra. Ivan Juric ha detto che ciò che manca nel suo triennio sulla panchina del Toro, oltre alla qualificazione ad una competizione europea, è la vittoria in un derby. Non c’è ancora riuscito, sulla scia dei suoi più recenti predecessori. I granata infatti non battono la Signora dal lontano 2015, da nove anni esatti. Darmian e Quagliarella ribaltarono i bianconeri (2-1), anche all’epoca allenati da Massimiliano Allegri, che erano andati in vantaggio con una punizione di Andrea Pirlo. Da allora la Juventus non ha mai perso con i cugini e si è imposta negli ultimi tre precedenti, sia in “casa” che in “trasferta”.

Sono fuori per motivi di sicurezza, niente bianconeri nella Curva Primavera

Sarà sicuramente un match pieno di insidie per la Juventus, che proverà ad allungare la mini-striscia vincente inaugurata la scorsa settimana con il successo nella semifinale d’andata di Coppa Italia con la Lazio.

I bianconeri avranno bisogno anche del supporto dei tifosi, che come al solito gremiranno il settore ospiti dell’Olimpico. La società granata, intanto, ha comunicato alcune disposizioni per quanto riguarda la Curva Primavera, settore non occupato dalla tifoseria organizzata torinista, dove non potranno accedere aficionados juventini con sciarpe e maglie. “Ricordiamo agli spettatori che la Curva Primavera è riservata ai tifosi del Toro e neutrali – si legge nella nota – è stata infatti venduta ai titolari di tessera Cuore Granata e con diversi messaggi di sensibilizzazione durante l’acquisto sul sito ufficiale. Per evidenti ragioni di sicurezza non sarà quindi consentito l’accesso in Curva Primavera ad eventuali tifosi con maglie o sciarpe della Juventus FC”.