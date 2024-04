Rinvio UFFICIALE: salta tutto, ecco la nuova data

Rinvio necessario, non c’è stato niente da fare: si provvederà a recuperare l’appuntamento in programma qualche giorno dopo.

Gli aficionados del gioco più amato dagli italiani ne saranno sicuramente già al corrente. Sanno bene che le estrazioni del Superenalotto avvengono di martedì, giovedì, sabato e, adesso, anche di venerdì. Calendario alla mano si saranno resi subito conto, quindi, del “dramma” ormai imminente.

Chi conosce le dinamiche alla base del gioco saprà benissimo che, talvolta, alcune estrazioni vengono rinviate. Non per capriccio, o senza ragione, ma perché coincidono con dei giorni che, sul calendario da noi in uso, risultano essere rossi. Quando è festa nazionale, insomma, non c’è azzardo che tenga: l’estrazione del Superenalotto subisce un rinvio e si stabilisce, naturalmente, un giorno alternativo in occasione del quale recuperare il concorso che, per forza di cose, è slittato.

Attenzione, dunque, perché sta per accadere di nuovo: il 25 aprile ricorrere l’anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, motivo per il quale l’appuntamento con la dea bendata salterà. Niente paura, però, perché Sisal ha già comunicato quando e in che modo si provvederà a recuperare l’estrazione del concorso in questione.

Niente da fare: è ufficiale, annunciato il rinvio

Il 25 aprile, di norma, sarebbe dovuta avvenire l’estrazione relativa al concorso numero 65 del Superenalotto. Questo appuntamento sarà però recuperato l’indomani, venerdì 26 aprile.

Adesso si gioca anche di venerdì, starete giustamente obiettando, ma niente paura: il concorso n. 66 slitta a sabato 27 aprile. E sì, anche sabato è giorno d’estrazione, per cui l’appuntamento con la dea bendata di sabato 27 aprile sarà recuperato, stavolta in maniera definitiva, nella serata di lunedì 29 aprile 2024.

Ci sarà da pazientare solo 24 ore in più, quindi, ma a noi piace guardare il bicchiere mezzo pieno e pensare, alla luce di ciò, che la settimana successiva sarà carica e densa come non mai di emozioni. Dal lunedì al sabato successivi alla Festa della Liberazione, ci saranno in programma la bellezza di 5 estrazioni, per cui potremo rifarci e recuperare il tempo perduto. E chissà, magari addirittura beccare, sarebbe ora, la combinazione vincente e fare festa per il resto della nostra vita.