Intreccio Juventus-Dybala: poker servito, attacco rifondato

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: intreccio Dybala, ecco cosa sta succedendo.

Fra qualche settimana, all’Olimpico, Paulo Dybala tornerà ad affrontare il suo passato. Juventus e Roma, in questa fase della stagione, sono in lotta per un posto alla prossim Champions League. Fari puntati sull’argentino, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ed una clausola rescissoria relativamente bassa.

Il suo futuro è tutto da scrivere, soprattutto nel caso in cui i giallorossi non riuscissero a qualificarsi alla massima competizione europea. Intanto, spunta un retroscena di mercato che riguarda anche la Juventus e Paulo Dybala: ecco tutti i dettagli.

Dal punto di vista economico, per diverse società italiane è di fondamentale importanza qualificarsi alla prossim Super Champions League che, rispetto a quest’anno, garantirà più introiti. Ecco perché il finale di stagione si preannuncia davvero avvincente visto che, con l’arrivo di De Rossi in panchina, anche la Roma è tornata pienamente in corso per la qualificazione alla massima competizione europea.

Fra qualche settimana è previsto un big match all’Olimpico con la Juventus che sarà protagonista proprio contro i giallorossi. Intanto, arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro di Paulo Dybala: maxi intreccio per l’argentino, che riguarda anche altri calciatori.

Juventus-Dybala: giro d’affari incredibili, le ultime

Ecco nuovi aggiornamenti di mercato riguardo questa trattativa che vede protagonista Paulo Dybala. A sorpresa, infatti, la Joya è stato proposto anche al Barcellona insieme a Lorenzo Pellegrini, Nico Gonzalez e Manuel Locatelli.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate dal portale Elnacional.cat, il Barcellona guarda al mercato italiano per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Attraverso alcuni intermediari, al club blaugrana sono stati offerti Paulo Dybala, Nico Gonalez, Lorenzo Pellegrini e Manuel Locatelli. Di mezzo, dunque, c’è anche la Juventus in questo poker d’acquisti che il Barça potrebbe formalizzare la prossima stagione.