Malore Ndicka, Udinese-Roma sospesa: cosa dice il regolamento

Udinese-Roma è stata sospesa per il problema al petto accusato da Evan Ndicka. Ecco cosa dice il regolamento.

Attimi di spavento al Bluenergy Stadium. Evan Ndicka, infatti, al minuto 72 è stato costretto a lasciare il campo in barella a causa di un forte dolore al petto. Il ragazzo, cosciente, è stato poi porta in ospedale per gli accertamenti del caso.

La gara tra Udinese e Roma è stata dunque sospesa definitivamente. Parlando con l’arbitro Pairetto, il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi ha evidenziato come i calciatori non fossero in grado di proseguire emotivamente il match. Ragion per cui la gara è stata sospesa quando mancavano circa venti minuti al triplice fischio. Stando al regolamento, nel giorno in cui verrà recuperata, la sfida ripartirà dal momento esatto della sospensione. Udinese-Roma, dunque, comincerà dal 72 esimo minuto.

Ci stringiamo attorno a Ndicka, al quale mandiamo il più caloroso sostegno. Forza Evan, siamo tutti con te.