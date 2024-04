Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma improvviso: è lui il post-Rabiot

Calciomercato Juventus, Giuntoli si sta guardando attorno nel frattempo che decolli la trattativa per il rinnovo.

Lo zero a zero con il Torino nel derby non è un passo indietro ma poco ci manca. Vincendo il derby la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe avuto l’opportunità di allungare sul Bologna – fermato sabato scorso dal Monza – consolidando il terzo posto e ipotecando l’agognata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, completamente rinnovata ed ancora più redditizia.

I bianconeri hanno deluso soprattutto dal punto di vista offesivo, con Dusan Vlahovic in una delle sue giornate no. Il serbo nel primo tempo ha sbagliato un gol già fatto, finendo nuovamente in quella spirale negativa da cui era uscito qualche settimana fa. Ora l’attenzione di Danilo e compagni si sposta sulla trasferta di Cagliari, una gara da vincere a tutti i costi. Poi si penserà alla semifinale di ritorno con la Lazio in Coppa Italia, dove ci sarà da difendere il 2-0 dell’andata. Allegri, insomma, non vuole perdere di vista i suoi obiettivi.

Calciomercato Juventus, Partey arriva per 15 milioni

Il più importante è ovviamente quello della qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie. Lo ha ribadito anche Adrien Rabiot nell’intervista post-match con il Torino.

“La Champions League è importante per tutti noi – ha detto – per il club ma anche per chi il prossimo anno sarà qui a giocarla”. Della Juventus del futuro non si sa ancora ne farà parte anche il giocatore transalpino, in scadenza di contratto. La scorsa estate Rabiot decise di allungare il contratto di un solo anno e la trattativa per il rinnovo non è mai decollata. Per questo il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli si sta guardando attorno. E dalla Spagna sono sicuri che a luglio i bianconeri torneranno su Thomas Partey, che probabilmente andrà via dall’Arsenal per circa 15 milioni. Secondo il portale Fichajes.net potrebbe essere lui il sostituto di Rabiot se dovesse fare le valigie.