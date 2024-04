Beffa Juventus sul filo di lana: ritorno UFFICIALE

Beffa improvvisa per la Juventus: ritorno a sorpresa per il big della Serie A che lascia a mani vuote.

Il calciomercato della Juventus non si è ancora delineato ma ci sono già diversi nomi in cima alla lista delle priorità per Giuntoli.

Uno su tutti Teun Koopmeiners dell’Atalanta che, però, ha una valutazione molto alta (almeno 50 milioni di euro) che difficilmente la Juventus riuscirà a sborsare, a meno di cessioni remunerative. Un altra priorità per Giuntoli è un difensore che possa o sostituire o affiancare Bremer e in questo senso un nome che stuzzica la dirigenza è quello di Riccardo Calafiori. Restando in Serie A, uno dei nomi caldi per rinforzare la rosa bianconera, in particolare l’attacco, sembrava poter arrivare dalla.

Felipe Anderson beffa la Juventus: ritorno in Brasile, vola al Palmeiras

La situazione in casa Lazio è decisamente complessa, per usare un eufemismo e ad approfittarne potrebbero essere le big di Serie A, e non solo.

Luis Alberto ha annunciato in diretta il suo addio a fine stagione e la volontà di non far parte del progetto per il prossimo anno. Felipe Anderson, in scadenza a giugno 2024, ha annunciato una decisione analoga. L’esterno offensivo brasiliano ha infatti comunicato la sua intenzione di lasciare i biancocelesti. Contrariamente a quanto si pensava, però, Felipe Anderson non sposerà il progetto della Juventus. Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Palmeiras ha annunciato di aver trovato un accordo con il calciatore. L’ala offensiva farà dunque ritorno in Brasile.