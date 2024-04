Rescissione Juventus anticipata: ‘vendetta’ Giuntoli

Rescissione anticipata con la Juventus: pronto a fare il percorso inverso a quello di Giuntoli

A fine stagione i cambiamenti saranno numerosi in casa Juventus e non coinvolgeranno solo la rosa e il nuovo allenatore ma anche la struttura societaria, a partire già dall’addio di Giovanni Manna.

L’attuale braccio destro di Cristiano Giuntoli farà il percorso inverso di quest’ultimo, diventando il nuovo direttore sportivo del Napoli. E’ lui il prescelto di Aurelio De Laurentiis per rifondare il club azzurro. Una perdita che la Juventus dovrà certamente tenere presente, soprattutto in vista del calciomercato estivo. Il suo addio è stato già annunciato e avverrà al termine della stagione, a meno di clamorose sorprese.

Juventus, risoluzione Manna: “Non mi stupirei se dovesse attendere come Giuntoli l’anno scorso”

Gianni Balzarini, giornalista che segue le vicende di casa Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione ‘Radio Goal’.

Il giornalista si è soffermato proprio su Giovanni Manna, ormai prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli. Di seguito le sue parole: “Assenza di Manna nel derby? Aveva fatto più rumore la sua esultanza (scherza ndr.) quando si sapeva che la sua direzione sarebbe stata Napoli. Forse ha ascoltato il consiglio di qualcuno che gli avrà detto di non farsi vedere sugli spalti da dirigente della Juventus visto il suo futuro”. Sulla possibile rescissione consensuale anticipata di Manna con la Vecchia Signora ha poi aggiunto: “L’anno scorso con Giuntoli si è dovuto attendere parecchio tempo prima di vederlo approdare alla Juventus, visto il muro di De Laurentiis. Non mi stupirei se anche questa volta bisognasse fare così. In quel caso Manna arriverà a Napoli al termine della stagione e non prima”.