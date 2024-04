Bordata UFFICIALE su Koopmeiners: Juventus colpevole

Bordata ufficiale su Koopmeiners: a parlare è Gasperini, tecnico dell’Atalanta, durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Liverpool

Una vera e proprio bordata su Koopmeiners. Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è sempre stato così: quando ha da dire una cosa la dice, giusto o meno che sia, antipatico o simpatico, non si nasconde mai dietro a un dito.

E lo ha fatto anche oggi, durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Liverpool. I bergamaschi ripartono dal tre a zero conquistato ad Anfield la scorsa settimana, ma c’è stato anche il tema mercato a rendere la conferenza frizzantina. A Gasp è stata fatta una domanda sul futuro di Koopmeiners, che come sappiamo è in cima alla lista dei desideri della Juventus. E non ha perso l’occasione per attaccare.

Le parole di Gasperini

“L’Atalanta non ha storia, fa la Champions e la Roma no, non so se è giusto”. Queste le parole di Agnelli dette un poco di tempo fa, e Gasperini non le ha evidentemente dimenticate. Toccato sul tema di Koopmeiners, infatti, ha risposto in questo modo.

“Koopmeiners sta giocando con l’Atalanta e sta giocando anche molto bene. L’Atalanta è dentro a tre competizioni, ci auguriamo di essere dentro a tutto anche nel prossimo mese. È chiaro che in questo periodo della stagione ci possono essere società meno impegnate nelle coppe e quindi si alimentano queste voci perché altre squadre hanno poco da fare. E magari si chiedono se sia giusto che l’Atalanta sia ai quarti di coppa, così vengono fuori queste cose”. Insomma, una vera e propria bordata. Non dimentica.