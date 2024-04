Juventus contro Chiesa: provvedimento in arrivo, c’entra Allegri

La Juventus potrebbe prendere un provvedimento contro Chiesa: nel mirino il suo sfogo contro Allegri durante il derby

“Sono sempre il primo cambio”. Federico Chiesa, nel momento della sostituzione durante il derby contro il Torino, ha pronunciato questa frase, catturata ovviamente dalle telecamere, molteplici, che ci sono in un campo di calcio.

E questa frase, secondo quanto riportato da La Stampa, potrebbe costare cara al giocatore bianconero. Massimiliano Allegri, si legge, ha messo sempre il rispetto al primo posto, dei valori condivisi in maniera totale dalla società. E il quotidiano torinese sostiene che “un giro tra le riserve potrebbe aiutare un giocatore in crisi di identità e a volte anche di nervi”. Si profila quindi una panchina per il numero 7 della Juventus venerdì sera nella sfida contro il Cagliari. Una panchina punitiva. Non sono ammessi in questo momento dei comportamenti, nemmeno al limite, dentro il club bianconero.

Chiesa in panchina, dentro Yildiz

In campo, quindi, ci dovrebbe andare Yildiz dal primo minuto al fianco di Vhahovic. Sono queste le prime indiscrezioni che arrivano. Ovviamente Federico potrebbe trovare posto nel secondo tempo, però questo è sicuramente un segnale che la società vuole mandare a tutti. Bisogna lottare insieme per raggiungere gli obiettivi stagionali, che sono la qualificazione alla prossima Champions League e la finale di Coppa Italia. E magari pure vincerla.

Un futuro, quello dell’ex Fiorentina, che è ancora tutto da decidere. Se dovesse rimanere Allegri in panchina allora una sua permanenza sarebbe da escludere. Il rapporto tra i due non sembra mai essere decollato. Anzi non lo è. E la Juventus è quasi “costretta” a fare una scelta. O uno o l’altro. Insieme sarà veramente difficile riuscire ad andare avanti.