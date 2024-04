Erede Chiesa, firma UFFICIALE: Juventus sbloccata

Erede Chiesa, una notizia che potrebbe essere il preludio alla cessione: i dirigenti bianconeri restano vigili.

La sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata, mancano oltre due mesi al gong e la Juventus ha già visto sfumare il suo primo obiettivo. I dirigenti bianconeri, sempre molto attivi per quanto riguarda il mercato dei parametri zero, avevano puntato un giocatore che, pur essendo molto discontinuo, in Italia con la maglia della Lazio ha sempre fatto bene. Stiamo parlando, ovviamente, di Felipe Anderson.

L’esterno brasiliano, che già da tempo aveva comunicato al club capitolino che non avrebbe rinnovato il contratto, si era praticamente “promesso” alla Signora. Nel senso che la Juventus aveva trovato un accordo con il suo entourage, al punto da arrivare a un passo dalla stretta di mano (l’ufficialità sarebbe arrivata a luglio). Ma, sul più bello, Felipe Anderson ha deciso di fare dietrofront, accettando la proposta del Palmeiras. Sì, tornerà a giocare nel suo Brasile: la voglia di rimettere piede nel suo paese ha preso il sopravvento. O almeno questo sembra essere il motivo principale. Cristiano Giuntoli ha dunque cambiato obiettivo, guardando di nuovo verso la Ligue 1.

Dove gioca quel Lille che ha ormai un rapporto “speciale” con la Juventus, dal momento che è proprio dal Nord della Francia che sono arrivati due degli ultimi tre acquisti.

🔴🇽🇰 Lille talent Edon Zhegrova has changed agent and joins Hasan Çetinkaya/HCM.

The winger has 11 goals and 9 assists this season in Ligue1 with important performances, one to watch this summer.

Zhegrova has already signed with the big agent, it’s all completed. pic.twitter.com/BFkicOLzcq

