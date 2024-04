Milan in Serie C, colpo di scena: Juve tirata in ballo

Milan in Serie C, il club rossonero ci sta pensando seriamente: il nuovo progetto potrebbe partire a breve.

Due partite molto importanti attendono la Juventus nei prossimi giorni. Prima il Cagliari di Claudio Ranieri, poi – per la terza volta nell’ultimo mese – la Lazio dell’ex Igor Tudor. I rossoblù in campionato e i biancocelesti in Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri sogna l’en plein, con l’obiettivo di consolidare il terzo posto e raggiungere la finale dell’Olimpico, per provare a vincere quel trofeo che alla Continassa manca da tre stagioni.

Dopo la semifinale di ritorno con la Lazio, per la Signora arriva un altro appuntamento di estrema importanza, lo scontro diretto con il Milan. Un modo per provare a riavvicinarsi a quel secondo posto che qualche settimana fa i rossoneri hanno “soffiato” a Danilo e compagni, approfittando del loro momento complicato. Il Diavolo attualmente ha sei punti in più della Juventus ma lunedì sarà di scena nel derby della Madonnina che potrebbe consegnare lo scudetto agli uomini di Simone Inzaghi. Il controsorpasso, se la Signora non continuerà a perdere punti per strada, è ancora possibile.

Milan in Serie C, anche i rossoneri pensano all’Under-23

Il club rossonero, intanto, potrebbe seguire le orme della Juventus per quanto concerne il progetto delle cosiddette “squadre B”, le seconde squadre.

Il #Milan pensa all’#Under23: come funziona l’ammissione in Serie C e quali sono i criteri per la compilazione della graduatoriahttps://t.co/TIHptRZbFS — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) April 17, 2024

La Juve, come ben sappiamo, ha fatto da apripista nel calcio italiano, debuttando con quella che all’epoca si chiamava Under-23 – oggi si chiama Next Gen – nel 2018. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, se consideriamo che i bianconeri negli ultimi sei anni di giovani ne hanno lanciato parecchi. La scorsa estate è toccato invece all’Atalanta, altra società all’avanguardia per quanto riguarda i talenti in erba, inaugurare questo percorso. Adesso potrebbe essere la volta del Milan, come confermato dal portale Calcio&Finanza.