Cagliari-Juventus è l’ultima di Allegri: “Esonero”. Tutto finito

Non è certo una serata semplice per i tifosi bianconeri, che hanno visto la loro squadra del cuore soffrire contro il Cagliari.

Primo tempo che si è chiuso sul risultato di 2-0 a favore della formazione allenata da Claudio Ranieri. I sardi hanno trovato per due volte la via della rete dal dischetto, prima con Gaetano e poi con Mina. Una vittoria servirebbe come il pane ai padroni di casa, che sono in lotta per non retrocedere.

Anche la Juventus però ha bisogno di punti, non può certo considerarsi in vacanza nonostante il terzo posto in classifica. In questo 2024 i risultati non sono stati quelli sperati, nelle ultime giornate c’è il rischio di essere sorpassati da chi sogna un posto nella prossima Champions League. Torneo al quale accederanno le prime cinque della graduatoria.

Juventus, tifosi ancora contro Allegri: chiedono l’esonero

Il risultato che è maturato nel corso dei primi 45 minuti è senz’altro penalizzante per i bianconeri, che non hanno espresso certo il loro miglior calcio ma che soprattutto non sembrano essere scesi in campo con la giusta concentrazione.

Non cacciare Allegri è una vergogna. Io non guarderò più le partite se stasera non vedo il comunicato di esonero #Juventus — Noi Bianconeri (@NoiBianconeri) April 19, 2024

La partita di stasera è andata, le prossime saranno ancora peggio con il #Milan in casa e la #Roma in trasferta. Qualificazione in #ChampionsLeague ormai lontana. Per la svolta immediata bisogna fare una cosa molto molto semplice ed è nota a tutti #AllegriOut #CagliariJuve — Filippo Talarico (@FilippoTalarico) April 19, 2024

Sono tanti ancora una volta i messaggi rivolti dai tifosi contro le scelte del loro allenatore. La qualificazione in Champions League del resto è ancora tutta da conquistare e c’è chi auspica una svolta repentina già prima della fine della stagione.