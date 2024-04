Calciomercato Juventus, erede Bremer da sogno: è già in città

Calciomercato Juventus, continuano a susseguirsi le voci riguardo una possibile cessione del difensore brasiliano.

Da qui a fine maggio la Juventus giocherà, sicuramente, almeno sette partite. La speranza di tutti però è che possano diventare 8. L’ottava sarebbe quella finale di Coppa Italia che la squadra di Massimiliano Allegri spera di conquistare martedì prossimo dopo la semifinale di ritorno con la Lazio all’Olimpico.

Nella Capitale si ripartirà dal 2-0 dell’andata allo Stadium, decisa dai gol dei due giocatori più rappresentativi della Signora: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Un risultato rassicurante ma la Juve non può permettersi di abbassare la guardia contro un avversario che venti giorni fa in campionato ha già dimostrato di saper fare male ai bianconeri (1-0 Marusic). Insomma, Danilo e compagni dovranno restare sul pezzo, consapevoli che basta subire una rete per vedere i fantasmi. Stasera invece la Juventus sarà di scena a Cagliari, contro una squadra che sta lottando con le unghie e con i denti per mantenere la categoria. I sardi domenica scorsa sono riusciti a strappare via un pareggio da San Siro, impedendo all’Inter di allungare sul Milan e di “avvicinarsi” allo scudetto.

Calciomercato Juventus, Pellegrini: “Buongiorno piace molto a Giuntoli”

Un eventuale passo falso consentirebbe a Bologna e Roma di rosicchiare altri punti, motivo per cui servirà la miglior versione della Juve, aggressiva e determinata, per sbancare l’Unipol Domus di Cagliari.

A reggere la difesa bianconera in Sardegna toccherà ancora a Bremer, ormai una delle colonne portanti della squadra di Allegri. Il difensore brasiliano si è rivelato uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni ma si susseguono le voci che vogliono una sua cessione in Premier League la prossima estate. Tra i potenziali sostituti ci sarebbe anche Alessandro Buongiorno, che due anni fa prese proprio il suo posto al Torino. Trattativa difficile? Sicuramente, ma il giovane difensore granata è costantemente nei pensieri di Cristiano Giuntoli. Lo conferma anche il giornalista Dario Pellegrini, intervenuto ieri a TiAmo Calciomercato su TvPlay: “Si tratta di un profilo che piace molto alla Juventus”, ha detto.