Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus: Allegri “osa” a centrocampo

Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus, il tecnico livornese fa turnover in vista della semifinale di Coppa Italia con la Lazio.

Pochi minuti al fischio d’inizio di Cagliari-Juventus, uno dei due anticipi della trentatreesima giornata di Serie A. Una partita che i bianconeri non possono e non devono sbagliare, nonostante le insidie, contro gli uomini di Claudio Ranieri, siano davvero tantissime.

Dopo lo scialbo 0-0 nel derby con il Torino la squadra di Massimiliano Allegri ha l’obbligo di consolidare il terzo posto in classifica ed avvicinarsi alla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Da ieri è ufficiale: la Serie A manderà cinque squadre e non più quattro nell’Europa che conta. Le probabilità aumentano ma bisogna comunque affrettarsi. I bianconeri si ritroveranno però di fronte un Cagliari battagliero, affamato di punti salvezza e che è reduce dall’ottimo pareggio conquistato a San Siro con l’Inter. I sardi sono in un buon momento e faranno di tutto per fare lo sgambetto alla Signora, “distratta” anche dall’imminente semifinale di Coppa Italia con la Lazio.

Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus, titolari Weah e Cambiaso

La grande novità nella formazione bianconera riguarda il centrocampo, dove Allegri lancia dal 1′ uno dei due acquisti invernali, Carlos Alcaraz.

Oltre all’argentino l’altra titolarità che ha sorpreso tutti è quella di Tim Weah, che prende il posto di Cambiaso a destra (l’ex Bologna è stato dirottato sulla sinistra). Tutto confermato invece per quanto riguarda l’attacco: Vlahovic sarà affiancato da Chiesa, come nelle ultime partite. In difesa niente turnover, visto che l’allenatore orginiario di Livorno si affida ai soliti Gatti, Bremer e Danilo. In porta c’è Perin al posto dell’infortunato Szczesny.

Le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Mina, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Makoumbou, Gaetano, Suleimana, Augello; Luvumbo, Shomurodov.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.