“Rigore per la Juve”: arbitro nel mirino, nuovo putiferio

Impegno in terra sarda questa sera per la Juventus che cerca punti sul campo del Cagliari di mister Ranieri.

Una trasferta non certo semplice per la formazione allenata da Massimiliano Allegri in considerazione del fatto che i padroni di casa hanno la necessità di muovere la classifica per avvicinarsi al traguardo della salvezza.

Allo stesso tempo però non bisogna dimenticare che anche la Juventus ha bisogno di punti per continuare a inseguire il suo obiettivo. Che è quello della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Traguardo che ormai pare essere alla portata ma si potrà far festa soltanto dopo che la matematica avrà emesso il suo verdetto. Anche per questo motivo l’allenatore nei giorni scorsi ha chiesto concentrazione alla sua squadra. Nell’ultimo periodo la Juve non ha brillato, ma è comunque rimasta nelle posizioni che contano e non può permettersi ulteriori passi falsi rispetto a quelli che ha già commesso.

Juventus, proteste dei tifosi per un fallo su Alcaraz in area

La partita è iniziata subito forte, con la Juventus che ha cercato fin dal primo minuto di trovare la via della rete. Un episodio da moviola sta facendo però molto discutere sui social, si tratta di un contatto tra Mina e Alcaraz in area di rigore.

Quando lo fanno a centrocampo ti fischiano fallo perché non puoi dare una gomitata in testa all'avversario. Se lo fanno in area su uno della Juve, non si pongono neanche il problema. #CagliariJuve #alcaraz #Juventus pic.twitter.com/1tVLdZGwrL — Juveritas (@Juveritas38) April 19, 2024

Comunque come fa a non essere rigore su Alcaraz ma per favore#CagliariJuve — esonero di allegri era ⚪⚫ (@m3dusacirc3) April 19, 2024

Netto il colpo subito dal calciatore argentino da parte del colombiano, tant’è che i tifosi sono scatenati sui social dove hanno chiesto il calcio di rigore. Un episodio del quale, c’è da starne certi, si parlerà molto nel corso delle prossime ore.