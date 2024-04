Dall’Inter alla Juventus, colpo Champions: firma a costo zero

Dall’Inter alla Juventus, colpo Champions per i bianconeri e la firma potrebbe arrivare a parametro zero. Giuntoli si sta muovendo già

Un colpo Champions a parametro zero. Così come piacciono a tutti i direttori sportivi del Mondo. Si aprono le porte per un innesto importante che la Juventus avrebbe in mente per la prossima stagione, visto che il suo addio, stando alle notizie riportate dalla Spagna, possiamo definirlo ufficiale.

Lotta contro l’Inter per Cristiano Giuntoli, di quel vecchio volpone di questo tipo di innesti che porta il nome di Beppe Marotta che ne ha già piazzati due: prima Taremi dal Porto, poi Zielinski dal Napoli. Ma per il terzo, a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Fichajes.net, se la dovrà vedere con la Juventus.

Dall’Inter alla Juventus, anche Giuntoli su Nacho

Il profilo è quello di Nacho, difensore del Real Madrid, capitano e che ha segnato pure il suo rigore nella notte di Manchester, che ha deciso che è arrivato il momento di cambiare vita. Addio ai madrileni con il contratto in scadenza, così da riuscire a a giocare una sua ultima parte di carriera in un altro club.

Secondo il portale citato prima la Juve ci sta pensando – così come lo sta facendo l’Inter – anche per via di quello che potrebbe essere un addio di Bremer, direzione Manchester United, alla fine di questo campionato. Potrebbe essere un colpo importante per Giuntoli, soprattutto perché, per come detto, la firma potrebbe arrivare senza che il dirigente bianconero debba versare nulla nelle casse della squadra spagnola. Vedremo chi la vincerà.