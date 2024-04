Niente Napoli, erede Allegri: Conte lo prende la Juve

Niente Napoli, il tecnico salentino era già stato contattato da De Laurentiis per il dopo Spalletti: ecco come stanno le cose.

Continua a sfogliare la margherita, Antonio Conte, ancora incerto sul futuro professionale. Non che per il tecnico originario di Lecce non ci siano offerte sul tavolo – il problema, semmai, è che sono troppe – soltanto che la sua nuova avventura vuole scegliersela senza alcuna fretta, ponderando bene.

La squadra che finora ha mostrato maggiore interesse nei suoi confronti è il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis l’aveva già cercato lo scorso autunno, quando il “treno” capitanato dal contestatissimo Rudi Garcia iniziava a deragliare. Conte però disse “no, grazie” al patron della società campione d’Italia, non convinto appieno della proposta. E non solo per una questione puramente economica. L’ex allenatore di Juventus e Inter è appetito anche dal Milan, che lo vedrebbe bene per avviare un nuovo ciclo. La posizione di Stefano Pioli, del resto, è sempre più in bilico, a maggior ragione dopo l’eliminazione patita giovedì dai rossoneri, usciti dall’Europa League per mezzo della Roma. Conte al club meneghino ha tuttavia richiesto giocatori già “pronti” per puntare a vincere: filosofia non contemplata dal Diavolo, che al contrario vorrebbe puntare principalmente sui giovani.

Niente Napoli, Galetti: “La squadra più vicina a Conte è la Juve”

Sulle tracce di Conte ci sarebbero anche diversi club di Premier League e non solo. Tuttavia, il desiderio del tecnico salentino sarebbe quello di tornare ad allenare in Italia, anche per restare vicino alla famiglia.

In cuor suo Conte spera ancora in una chiamata della Juventus. L’ha fatto capire ad ottobre durante la festa per i 100 anni della presidenza Agnelli, dicendo che “i matrimoni si devono fare i due”. Secondo il giornalista Rudy Galetti, intervenuto ieri a TvPlay, in questo momento la squadra più vicina a Conte sarebbe proprio la Juventus. Più lontano invece il Napoli, che a quanto pare ha deciso di virare su Vincenzo Italiano, oggi alla Fiorentina.