“Guerra in casa”: Allegri-Juventus, arriva la rescissione consensuale

Allegri-Juventus: svolta a sorpresa, ecco la decisione del tecnico.

Cosa sta succedendo alla Juventus? Allegri è finito nel calderone a causa del girone di ritorno da incubo dei bianconeri. A Cagliari l’ennesimo risultato negativo, con la squadra che non riesce più a vincere in campionato.

Nuove voci da Torino riguardo il futuro di Massimiliano Allegri. Arrivano le ultimissime in merito al destino del mister, che in questa settimana si giocherà l’accesso alla finale di Coppa Italia.

Allegri-Juventus: rescissione, ecco tutti i dettagli

A Juventibus è intervenuto il giornalista Matteo Caronni. Ecco le ultimissime riguardo il futuro di Allegri.

“Allegri è deluso dagli ultimi mesi. Si aspettava di essere attaccato meno. Anche stavolta, nel momento di difficoltà, una parte della società – che non è Giuntoli -, ha remato contro e aizzato un certo tipo di stampa. Questa roba del ‘ogni volta che vanno male le cose la colpa è di Allegri’, ha infastidio e non poco il tecnico”.

“Tifo Juve è polarizzante su Allegri o sei contro o sei pro. Anche altri colleghi sono così. Negli ultimi due mesi qualcosa è cambiato, non aspettavano altro che al primo momento di difficoltà hanno tirare fuori qualcosa di negativo contro di lui. Il malessere percepito, comunque, è il fatto che alle prime difficoltà gli fanno la guerra in casa”.

“Se lo scorso anno era certo di restare e di rispettare il contratto, l’atteggiamento di quest’anno sarà diverso. La sensazione è che anche lui voglia un po’ liberarsi della Juventus. Non c’è tutta questa voglia di restare. La sua posizione è abbastanza chiara. Lui dice che se anche l’anno prossimo, dove difficilmente lotteremo per il campionato, al primo momento di difficoltà deve sentire le solite frasi ed essere scaricato, preferisce finirla subito e trovare un accordo per l’addio anticipato”.

In sintesi, dunque, da parte di Allegri c’è la disponibilità di trovare l’accordo con la Juventus e arrivare ad una rescissione. Anche perché, secondo le ultime indiscrezioni in arrivo da Torino, l’intenzione di Allegri non è quella di fermarsi ma di trovare un’altra squadra da cui ripartire subito.