Nuovo portiere Juventus con lo ‘scambio’: maxi affare in Serie A

Nuovo portiere all’orizzonte per la Juventus: intreccio in Serie A

Il calciomercato in Serie A potrebbe coinvolgere anche diversi portieri e tra questi c’è anche l’estremo difensore della Juventus.

Come riportato da Nicolò Schira, quella contro la Lazio in Coppa Italia potrebbe essere stata l’ultima partita di Mattia Perin con la maglia della Juventus. Il portiere italiano starebbe valutando l’opzione di lasciare Torino in estate, per provare a rilanciarsi da titolare in una nuova piazza. Il classe ’92 ha ancora un anno di contratto con la Juve (scadenza giugno 2025) ma a 31 anni sente di poter ancora essere protagonista. In questi anni è stato il secondo di Szczesny ma quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato di avere grandi colpi. L’ultima esperienza da titolare risale ormai al Genoa e a 31 anni non vuole ancora sprecare stagioni ad essere solo il secondo della porta.

Juventus, Perin nel radar del Monza: intreccio con Di Gregorio

Fino a poco tempo fa la Roma aveva sondato il terreno per Perin, prima dell’esplosione di Svilar che ha preso il posto di Rui Patricio, guadagnandosi al 100% la titolarità sia con Mourinho prima che con De Rossi adesso.

Sulle tracce di Perin, però, ci sono altri club di Serie A. Uno di questi è la Fiorentina che cerca un’alternativa a Terracciano. L’altro è il Monza che in estate potrebbe salutare Michele Di Gregorio. Quest’ultimo è una delle grandi rivelazioni tra i pali della Serie A e proprio la Juventus sarebbe tra le candidate per l’attuale estremo difensore italiano classe ’97. Potrebbe quindi aprirsi uno scenario tra Juventus e Monza che coinvolgerebbe proprio i due portieri. Certamente per anagrafe e continuità Di Gregorio ha un valore di mercato superiore rispetto a quello di Perin e per questo il club bianconero dovrebbe aggiungere un conguaglio economico per mandare in porto lo scambio col club brianzolo.