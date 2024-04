Nuovo allenatore Juventus: il Chelsea chiude il sipario

By

Ci sono diversi punti interrogativi nel futuro di una Juventus che vuole tornare al più presto a tornare a vincere.

I tifosi si aspettano che la loro squadra del cuore sia una grande protagonista del prossimo calciomercato estivo. Questo campionato di serie A infatti ha sottolineato come il club bianconero abbia la necessità di compiere diversi interventi in tutte le zone del campo se vorrà avere la possibilità di lottare per traguardi importanti.

Nel frattempo bisogna a tutti i costi conquistare il pass per la prossima edizione della Champions League. Mancano poche partite alla conclusione di questo campionato di serie A e la Juventus ha la necessità di conquistare ancora diversi punti per tagliare matematicamente il suo traguardo. Il direttore Giuntoli avrà già stilato una lista di potenziali colpi sul suo taccuino. Di sicuro la società non dovrà fare mancare il suo supporto economico se si vorrà allestire una squadra di vertice.

Pedullà conferma: Juventus forte su Thiago Motta

Attenzione massima però da parte della tifoseria legata a quella che dovrà essere essere la scelta fondamentale della dirigenza, vale a dire quella legata al tecnico per la prossima stagione. Massimiliano Allegri ha ancora un altro anno di contratto ma le voci di stravolgimenti sono sempre tante. E lo conferma su Twitter anche l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Thiago #Motta: non ci sono possibilità, confermiamo ulteriormente, che possa restare a #Bologna. E spiace dover contraddire chi sostiene il contrario. La strada è solo una, la #Juve, come anticipato mesi e mesi fa. Nelle ultime ore anche il #Chelsea ha apprezzato il suo lavoro,… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 24, 2024

Che ha parlato del futuro di Thiago Motta: “Non ci sono possibilità, confermiamo ulteriormente, che possa restare a Bologna. E spiace dover contraddire chi sostiene il contrario. La strada è solo una, la Juve, come anticipato mesi e mesi fa. Nelle ultime ore anche il Chelsea ha apprezzato il suo lavoro, ma nulla di più”. Conferme dunque sull’approdo dell’ex centrocampista sulla panchina della Juve.