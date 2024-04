Probabili formazioni Juventus-Milan: Allegri si gioca la carta a sorpresa

Oggi è il giorno di una partita molto importante per la Juventus, che alle ore 18 scenderà in campo per affrontare il Milan.

Stiamo parlando di uno scontro storico per il calcio italiano, due grandi squadre a confronto che hanno in comune oggi la volontà di conquistare dei punti per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Missione che ormai sembra vicina al raggiungimento, anche se entrambe le tifoserie avrebbero voluto decisamente di più dai loro beniamini.

La Juventus ha però anche un altro importante obiettivo da raggiungere, alzare la Coppa Italia dopo la finale con l’Atalanta. Non sarà certo una partita semplice, ma ci si penserà un passo alla volta. Far bene in queste ultime partite stagionali è fondamentale per tanti calciatori. La dirigenza dovrà fare delle valutazioni a fine stagione, in considerazione del fatto che i bianconeri dovranno essere protagonisti del mercato. Con l’arrivo di diverse nuove pedine per rinnovare la rosa.

Juventus, la mossa di Allegri per contrastare Leao

Ma per adesso la Juve deve concentrarsi sulla partita e dunque spazio alla formazione che oggi dovrà scendere in campo. Uno schieramento nel quale potrebbe esserci una sorpresa, almeno stando alle ultime indiscrezioni lanciate su X dal giornalista Giovanni Albanese.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic: questa dovrebbe essere la squadra che Massimiliano Allegri manderà in campo. Non si cambia in attacco, dunque, nonostante Yildiz scalpiti. In difesa giocherà Gatti, la vera novità riguarda la linea mediana. Con Cambiaso che si accentra nel ruolo di mezzala, lasciando la corsia esterna a Weah. Che dovrà vedersela con Leao in un duello che potrebbe essere tra quelli chiave per il match odierno. Confermato Kostic a sinistra.