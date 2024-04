Terza maglia Juventus 2024/25 “anticipata”: è uno spettacolo, tifosi in delirio

È già tempo di iniziare a pensare alla prossima stagione non solo per la Juventus ma per tutte le squadre di serie A.

Ci stiamo avviando infatti alla conclusione di questo torneo e pianificare il futuro e doveroso in un ambiente molto competitivo come quello calcistico. I bianconeri però prima dovranno riuscire a centrare il loro obiettivo primario, vale a dire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Un traguardo che potrebbe consentire alla Juventus non solo di calcare palcoscenici importanti dal punto di vista calcistico, ma anche di mettere a bilancio delle importanti somme che gli consentirebbero anche di essere protagonista nel prossimo calciomercato. Non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera dovrà fare infatti diversi investimenti se vorrà riuscire a competere per lo scudetto e se vorrà farsi largo tra le big d’Europa. I tifosi attendono succulente novità a breve, nel frattempo possono iniziare a controllarsi con quella che riguarda la maglia del futuro.

Juventus, ecco la nuova possibile terza maglia per la prossima stagione

Su Twitter infatti è stata pubblicata l’immagine di quella che dovrebbe essere la terza maglia della Juventus per la prossima stagione. Un completo firmato Adidas che sta facendo discutere molto i tifosi sui social. C’è qualcuno che storce il naso ma c’è anche la stragrande maggioranza che apprezza questa nuova casacca.

EXCLUSIVE 😍🚨: Öpaleak Can Exclusively Leak The First Full Pictures Of Juventus 2024/25 Third Jersey. Stay Tuned For More 👀 pic.twitter.com/DEjRuPyBvj — Öpaleak ✳️ (@opaleak) April 26, 2024

Spicca come stemma il “vecchio” stemma con la zebra sul petto. Un particolare che entusiasma e che porta alla mente vecchi trionfi. Con la speranza però che al più presto possano arrivare nuovi successi per una Juventus che vuole tornare a essere protagonista in Italia e in tutto il mondo.