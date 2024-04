Attenta Juventus, il colpo a centrocampo te lo soffiano così

Mancano sempre meno giornate alla conclusione di questo campionato di serie A con la Juventus vicina all’obiettivo.

Sabato pomeriggio la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha ottenuto un altro punto contro il Milan. Il mancato successo allontana dal secondo posto ma allo stesso tempo avvicina alla matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vale a dire l’obiettivo minimo stagionale.

Sono quattro le partite di campionato che la Juventus deve ancora disputare, la speranza è quella di riuscire al più presto a tagliare il traguardo in modo da potersi concentrare poi sulla finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta. Conquistare il trofeo vorrebbe dire regalare una grande soddisfazione ad una tifoseria che ha vissuto dei mesi tribolati. Poi si penserà esclusivamente al mercato perché non ci sono dubbi sul fatto che il direttore Giuntoli dovrà intervenire nel corso dell’estate per far sì che la Juve possa diventare una squadra maggiormente competitiva.

Juventus, Koopmeiners può ritrovare Slot al Liverpool

Sono ovviamente già tanti i nomi che sono circolati nel corso di questi mesi come potenziali acquisti del club bianconero. C’è un reparto che prima di tutti ha bisogno di volti nuovi ed è il centrocampo. Anche perché ancora non si sa nemmeno se Rabiot prolungherà o meno il suo accordo.

Uno degli obiettivi della Juventus è Teun Koopmeiners dell’Atalanta, calciatore che sa anche trovare con regolarità la via della rete, lo sta dimostrando in questa stagione che va a chiudersi. I nerazzurri hanno fissato il prezzo in 60 milioni di euro, ma non è soltanto questo l’ostacolo che i bianconeri potrebbero incontrare. Come ha sottolineato infatti Sportmediaset, anche il Liverpool starebbe prendendo informazioni su di lui e non caso. Slot sarà il successore di Klopp in panchina e Koopmeiners potrebbe essere una sua specifica richiesta visto che ha già allenato il ragazzo al Feyenoord.