Prima maglia Juventus 2024/25 da favola: ecco tutte le anticipazioni – FOTO

C’è sempre tanto lavoro da fare in casa Juventus quando ci stiamo avvicinando ormai alla conclusione della stagione.

La partita di sabato pomeriggio contro il Milan non ha certo entusiasmato, anche se nel finale i ragazzi di Allegri sono andati vicini alla conquista del successo. Il risultato finale di parità ha comunque consentito di fare un altro piccolo passo avanti verso la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Ormai pare essere soltanto una questione di tempo e poi si potrà festeggiare la conquista di questo importante traguardo. Che garantirà alla Juventus la possibilità di giocare in un torneo prestigioso e allo stesso tempo di mettere a bilancio delle somme molto importanti per il futuro del club. Con i soldi in arrivo infatti la società potrà finanziare un calciomercato che dovrà portare a Torino dei giocatori nuovi in tutte le zone del campo. Soltanto così si potrà tornare a sognare in grande.

Juventus, ecco la nuova maglia per la prossima stagione

In attesa di novità che dovranno arrivare dalla dirigenza, qualcosa sembra invece muoversi relativamente alle maglie per la prossima stagione. Casacche che come al solito sono merce ambita dalla tifoseria, un simbolo di appartenenza alla propria squadra del cuore.

💣💣💣 Juventus 24-25 Home Kit Leaked – 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐔𝐧𝐛𝐨𝐱𝐢𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨: https://t.co/bDe9ZS4jZA — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 29, 2024

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate, la nuova maglia 2024/2025 della Juventus, che sarà firmata ancora Adidas, vedrà larghe strisce bianconere. Non mancano ovviamente le tre stelle sul petto, oltre allo stemma. L’augurio è che possa essere protagonista di nuovi trionfi per una squadra che nella prossima stagione non solo dovrà dare la caccia allo scudetto ma dovrà calcare anche i palcoscenici europei.